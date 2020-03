Vuelta koerst door Wouwse Plantage: ‘Ons dorp aan de wereld laten zien!’

,,We zijn er al een halfjaar mee bezig. We kunnen niet wachten totdat we in augustus aan de wereld kunnen laten zien dat Wouwse Plantage het wielerhart is van Roosendaal", zegt Arian Tak, de man met het grootste wielerhart van ‘de Pin’.

Etappe Breda - Breda

Op zondag 16 augustus vindt in West-Brabant de derde etappe plaats van La Vuelta. De etappe Breda-Breda is 194 kilometer lang en doorkruist West-Brabant. Het peloton doet naast Wouwse Plantage ook onder andere Moerdijk, Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Etten-Leur aan.

Volledig scherm Derde etappe Breda - Breda © La Vuelta

Sportwethouder René van Ginderen: ,,De koers komt uit Huijbergen en rijdt Wouwse Plantage binnen. Daarna gaan ze verder richting Rucphen. Ze doen geen andere drop van onze gemeente of het centrum van Roosendaal aan. Onze uitvalsbasis is dus logischerwijs Wouwse Plantage.”

Quote De gemeente trekt zo'n 45 duizend euro uit om van de doorkomst tot een succes te maken René van Ginderen, Sportwethouder

100 dagen Spaans feest

Ook in de 100 dagen voorafgaand aan de doorkomst van de Vuelta is er ruimte voor een Spaans feest in de gemeente Roosendaal. “We willen via de Vuelta Holanda alle Rosendalers verbinden door 100 dagen lang activiteiten en evenementen te ontwikkelen. We zijn, in aanloop naar de Vuelta Holanda op zoek naar originele activiteiten die een link hebben met Spanje, de Vuelta Holanda of de wielersport,” aldus Van Ginderen.

De gemeente trekt zo'n 45 duizend euro uit om van de doorkomst een succes te maken.

Wielerdorp Wouwse Plantage

Het kerdorp heeft een lange staat van dienst als het om wielrennen gaat. De ‘Hel van de Pin’ bezorgt renners en wielerliefhebbers al vanaf 1954 jaarlijks veel plezier. Maar het dorp is ook bekend van profrenner Jac van Meer die meereed in de rondes van Italië, Frankrijk en Spanje.

Quote Ook gaan we een zogeheten ‘Tomatina’ organise­ren Arian Tak