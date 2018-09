Vrouwentheater in pipowagen op Jan Gielenplein Oudenbosch

OUDENBOSCH - Wie jarig is geeft een feestje en dat doet de 80-jarige vereniging Vrouwen van Nu Noord-Brabant met De Vrouwenkaravaan.

Dat is reeks van voorstellingen die actrices Natasha van Maanen en Desiree Verhoeven geven in een theaterwagen die de komende dagen diverse plaatsen in Brabant aandoet.

Revue

Het gaat volgens voorzitter Marjo Klaus om een revue-achtige voorstelling met een boodschap: ,,We willen op ludieke manier uitdragen dat het zinvol is lid te zijn van onze vereniging. Heel leuk, met allerlei kwinkslagen."

De aftrap wordt vrijdag in Geldrop en Veghel gegeven, terwijl de wagen zaterdag naar West-Brabant komt: 's morgens in Bavel en 's middags op het Jan Gielenplein in Oudenbosch waar vanaf 14 uur drie voorstellingen van een half uur worden gegeven. Zondag wordt de jubileumtour afgesloten in Drunen.

Boerinnenbond

De geschiedenis van Vrouwen van Nu gaat terug tot 1928 toen de Noord-Brabantse Christelijke Boerinnenbond werd opgericht. Overal in de provincie ontstonden afdelingen die voor de leden cursussen en culturele en sportactiviteiten organiseerden. In 1930 werd de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen opgericht en daaruit vloeide in 1938 in Breda de Brabantse afdeling voort met 200 leden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam veranderd in Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, de focus werd gaandeweg verlegd naar emancipatie. Weer later werd de naam Vrouwen van Nu en volgde een fusie met de Katholieke Vrouwen Organisatie. Landelijk telt de organisatie nu 52.000 leden, in Brabant zijn 5.400 vrouwen lid.

Netwerken

Vanuit Vrouwen van Nu worden ook tegenwoordig landelijke netwerken opgericht die zich bezighouden met één onderwerp, bijvoorbeeld het kennisnetwerk Textiel en het netwerk Mama's van Nu.

Wie een gratis jubileumvoorstelling wil bijwonen, doet er verstandig aan via de website een plekje te reserveren. Er is op de kleine tribune in de theaterwagen maar plaats voor dertig mensen. vrouwenvannu.nl/noord-brabant