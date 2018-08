Vrouwenbeweging Roosendaal-West bestaat 60 jaar

Dat er uitgebreid gefeest kan worden, is vooral toe te schrijven aan de inzet van de bestuursleden Riet Aarts, Riet van den Boom en Joke Braat. ,,Er zijn wel enkele leden die ons nog helpen, maar veel van onze leden komen puur om te genieten'', lachen de bestuursleden. Aarts is zelf alweer dertig jaar lid: ,,Maar met de 92-jarige Cor Erkelens hebben we nog een lid van het eerste uur in ons midden. En zij is nog bijzonder kwiek. Het jongste lid is 38.''

Kerk

De bestuursleden vertellen dat ze trots zijn op het feit dat hun vereniging nog bestaat: ,,Vroeger had iedere wijk een vrouwenvereniging voor de vrouwen van arbeiders. Alleen wij, de club in Kalsdonk en van de St.Joseph parochie bestaan nog!''

Quote De vereniging bood vrouwen de kans over dingen te praten waar ze thuis geen kans voor kregen zoals de overgang of de opvoeding van kinderen. Riet Aarts

Aarts legt uit dat de vrouwenbewegingen werden opgericht door de katholieke kerk: ,,Bij ons kwam het initiatief van kapelaan van Disseldorp van de Corneliuskerk. De vereniging bood vrouwen de kans over dingen te praten waar ze thuis geen kans voor kregen zoals de overgang of de opvoeding van kinderen. Ook konden vrouwen even de zorgen van thuis te vergeten want zestig jaar geleden kwamen veel vrouwen niet verder dan het aanrecht en de verzorging van kinderen.''

Gezelligheidsclub

De vereniging ging van start met ongeveer acht mensen maar groeide uit tot een gezelligheidsclub van bijna tweehonderd leden in de jaren zeventig. Er was zelfs even een ledenstop. Nu is er iedere drie weken op woensdagavond een gezelligheidsactiviteit die varieert van de favoriete bingo tot aan kerst - of sinterklaasvieringen.

Quote Tegenwoor­dig echter hebben de meeste mensen veel meer ontspan­nings­mo­ge­lijk­he­den waardoor de behoefte aan een lidmaat­schap minder is geworden. Riet Aarts

Toekomst

Of er een toekomst is voor de Vrouwenbeweging weten de bestuursleden niet: ,,We verliezen ouderen maar er komen nog steeds nieuwe mensen bij. Leden brengen een familielid of vriendin mee. Lidmaatschap is nu ook niet kerk- of wijkgebonden meer. Veel dames zijn alleenstaand en voor hen is dit een remedie tegen eenzaamheid. Tegenwoordig echter hebben de meeste mensen veel meer ontspanningsmogelijkheden waardoor de behoefte aan een lidmaatschap minder is geworden. Vroeger hadden we geen auto, amper een fiets en geen t.v.''