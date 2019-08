'Vrouwen ondervertegenwoordigd in de luchtvaart, op het idiote af’

Afgelopen weekend kwamen ze samen op vliegveld Seppe. Van paragliders en ballonvaarders tot zweefvliegtuigpiloten en skydivers waren aanwezig.



,,Het imago moet eraf", vindt Annemariek Koremans uit Oud Gastel. Zelf is ze een motorvlieger. ,,Veel mensen denken dat het een mannenhobby is en dat het veel kost. Dat valt echt reuze mee. Er moeten meer jonge vrouwen bij, die zijn ondervertegenwoordigd tot op het idiote af in deze moderne maatschappij." Een vliegbrevet halen kost wat tijd en moeite, maar is het meer dan waard, vindt Koremans. ,,Het is echt een uitdaging. Als je vliegt, ben je daarop gefocust en denk je aan niks anders. Het is een soort mindfulness."