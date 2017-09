Vrouw raakt gewond bij botsing tegen vangrail op de A58 bij Roosendaal

Oudenbossche rockgod Ayreon ein-de-lijk weer op het podium: 'Doodeng'

17 september TILBURG – Voor duizenden muziekliefhebbers uit meer dan vijftig landen ging dit weekend een wens in vervulling. Eindelijk, na 22 jaar (!) wachten, was het zover: een concert van Ayreon, live in Tilburg. En Ayreon zelf? Die stond met knikkende knieën op het podium. ,,Er is maar één ding wat ik enger vind dan optreden. En dat is… hier met jullie praten”, aldus de briljante, maar zeer verlegen kluizenaar.