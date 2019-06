Vrouw probeert andere treinreizigster te wurgen: agenten houden haar aan op station Roosendaal

Ondanks hitte brengt halve marathon duizenden mensen op de been in Roosendaal

23 juni ROOSENDAAL - De Halve Marathon die Thor in 1983 voor het eerst organiseerde, is uitgegroeid tot een totaal evenement voor groot en klein. Ondanks de hitte brengt het sportieve festijn vandaag duizenden mensen op de been als deelnemer, vrijwilliger of sponsor.