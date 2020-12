Vrouw plundert rekening oudervereniging basisschool in Oudenbosch: 160 uur werkstraf

OUDENBOSCH - Het was een rekening waar ooit duizenden euro's op stonden, maar nadat een vrouw uit Oudenbosch de pinpas in handen kreeg, bleef er maar 64 cent van over. Zij plunderde de rekening van een oudervereniging van een basisschool in Oudenbosch en werd vandaag veroordeeld tot 160 uur werkstraf voor haar daden.

Bioscoopbezoek, een knipbeurt, volle benzinetanks een hometrainer, nieuwe zinken dakgoten en slangverlichting. Alles werd betaald met de pinpas van de ouderverenging van de school. De vrouw was zelf niet in de rechtszaal aanwezig om uitleg te geven, maar gaf in een videoboodschap aan dat het allemaal aankopen waren voor de school.

Daar geloofde de rechter niks van: ‘De aangekochte slangverlichting à 4.900 euro kun je dit gehele gerechtsgerechtsgebouw behangen.’ De rechter zocht naar verklaringen, maar ook bij de politie vertelde de vrouw niet waar al het geld aan uitgegeven is.

Verduistering van meer dan 10.000 euro

De officier van justitie oordeelde dat de vrouw ‘geen enkele verantwoordelijkheid’ heeft genomen voor haar daden. Hij stelde ook dat het geld dat eigenlijk bedoeld was om leuke evenementen op de school te organiseren is nu in haar zak terecht gekomen. De hele zaak heeft veel impact gehad ook op de dader en haar kinderen, maar de officier benadrukt dat zij geen slachtoffer is, maar de dader van verduistering van meer dan 10.000 euro.

‘Schrijnend’

De eis van het Openbaar Ministerie was 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Daar ging de politierechter niet in mee. Hij achtte bewezen dat de vrouw naast de privé-aankopen ook geld overmaakte naar haar eigen rekening. ‘Ze stelde haar eigen gewin voorop en dat is heel schrijnend', zo was het harde oordeel.

De rechter legde een werkstraf op van 240 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Een deel van het verduisterde geld is eerder al via een civiele procedure teruggevorderd door de ouderverenging.