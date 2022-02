Vrouw overvallen in eigen woning in Roosendaal: man en vrouw dreigen met vuurwapen

‘Roosen­daal­se’ carnavals­kra­ker wordt platina: meer dan 19.000.000 streams voor De Toreador

ROOSENDAAL - De in Roosendaal geproduceerde carnavalskraker De Toreador van dj-duo Opgeblazen en zanger Wilbert Pigmans is platina geworden; het nummer is alleen op Spotify al meer dan 19 miljoen keer gestreamd.

22 februari