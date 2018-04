Vrouw op fiets gewond na aanrijding met auto in Sint Willebrord

Voortvluchtige Roosendaler Younes B. in Antwerpen aangehouden

13:48 Antwerpen/Roosendaal - De Belgische politie heeft in Antwerpen de voortvluchtige Younes B. (22) uit Roosendaal aangehouden. Dat gebeurde op verzoek van de politie in Nederland die de man verdenkt van betrokkenheid bij de schietpartij op een woning aan de Amethistdijk in Roosendaal. Ook wordt hij verdacht van bedreiging.