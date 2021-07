Vrouw die brand stichtte in woning Hoeven krijgt psychologisch onderzoek

Een coronatest is zeker de moeite waard voor een feestje: ‘In ruil daarvoor mag je de hele avond feesten'

30 juni Na anderhalf jaar weer in het feestgedruis staan, zonder afstand te moeten houden en zonder mondkapjes. Het kon woensdagavond bij Sfeerpop Knuffel Pre-Party bij Gastel Sfeer in Oud Gastel. ,,Het is zo lang geleden, ik moet weer even in de feest vibe komen”, vertelt bezoekster Evelien Romijn (18) uit Zevenbergen.