Vrouw bijt politieagent in zijn hand tijdens aanhouding in Wouwse Plantage

Bij de politie was 's nachts een melding binnengekomen van een ruzie in een woning aan de Paul Emsensstraat in Wouwse Plantage. Agenten troffen ter plaatse een lichtgewonde man (32) uit Wouwse Plantage en de lichtgewonde Eindhovense aan. De twee zijn bekenden van elkaar. De vrouw is opgepakt als verdachte van mishandeling van de man. De vrouw verzette zich behoorlijk tegen haar aanhouding, ze spuugde naar agenten en beet een van hen in zijn hand. De vrouw is geboeid afgevoerd. Tijdens het vervoer naar het cellencomplex bleef ze zich verzetten.