Vrouw beroofd van collectebus in Oudenbosch

Christen­Unie wil aandacht voor daklozen na vondst slaapplaat­sen in voormalig Da Vinci

6:00 ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal wist al in november 2018 dat er soms ‘aan lager wal geraakte Oost-Europese arbeidsmigranten’ verbleven in het leegstaande Da Vinci College aan de Norbartlaan in Roosendaal. Eind september grepen gemeente en politie in.