Vrouw belandt met haar auto in de sloot in Heerle en moet bevrijd worden door de brandweer

Het ongeluk gebeurde op de Herelsetraat. Waardoor de vrouw in de sloot terechtkwam, is nog niet duidelijk.

Verschillende hulpdiensten kwamen op de melding af. De brandweer moest de vrouw uit haar auto bevrijden. Zij is nagekeken door ambulancepersoneel. Of zij nog naar het ziekenhuis moet voor behandeling is nog niet bekend.