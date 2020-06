Vrouw belandt met auto in de sloot in Hoeven

Dronken chauffeur vliegt uit de bocht en bijrijder had nog wat boetes openstaan in Roosendaal

27 juni ROOSENDAAL - In de bocht van de Boulevard Antverpia en de Badhuisstraat in Roosendaal is een automobilist zaterdag rond 19.30 uur tegen een hekwerk gereden. De bestuurder had met 875 ug/l bijna een promillage van 2,0 alcohol in zijn bloed. Dat is vier keer de toegestane hoeveelheid.