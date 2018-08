Vrouw (47) uit Roosendaal rijdt rond in gestolen auto en wordt aangehouden

Foodstoet in Roosendaal 'verrast door het relaxte sfeer­tje'

12 augustus ROOSENDAAL - Het relaxte sfeertje, dat doet 't 'em, zegt Roosendaler Leon Reedijk. Met zus Renate en zwager Adrie de Bruijn uit Dinteloord is hij zondagmiddag neergestreken bij de eerste editie van foodtruckfestival Foodstoet uit Bergen op Zoom in Roosendaal. ,,We kwamen hier met weinig verwachtingen naartoe, maar het is hartstikke leuk'', zegt Renate. ,,Er is ontzettend veel keuze qua eten en voor de kinderen is er ook veel te doen. Ik heb net de nachos gegeten, echt een aanrader.''