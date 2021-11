Vrouw (22) zag weginspecteur ‘niet staan’ op de A58: ‘Als ik niet opzij was gesprongen, was ik dood geweest’

Roosendaal­se pleintjes­voet­bal­ler Walid Ould-Chikh breekt door bij Volendam: ‘Blij dat ik al die tijd heb doorgezet’

Zijn odyssee leidde Walid Ould-Chikh naar Volendam, waar hij nog geen maand geleden zijn profdebuut maakte. De laatbloeier uit Roosendaal vertelt over voetballen op de pleintjes in Kalsdonk, zelfreflectie en de lessen van zijn oudere broer Bilal. ,,Het is een bijzondere reis geweest.”

13 november