Vrolijke creaties trekken door de straten van Heerle en Wouw

INTERVIEW Rolf Timmers beoogd voorzitter Collectief Roosendaal: ‘Een leven lang verbonden met de Kaai’

Timmers en de Kaai. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Oscar Timmers was een van de mannen van het eerste uur van de Draai van de Kaai. ,,En toch ben ik officieel op de Markt geboren", zegt zoon Rolf Timmers (53). ,,In het huis net over de schuiven. Het pand dat nu zo staat te verpauperen. Ja, dat doet me wel pijn.”

22 februari