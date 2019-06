Vrijwilligers helpen buren tijdens tuinendag in Roosendaal

Onder kwetsbare mensen worden mensen verstaan met geen of een klein sociaal netwerk, weinig financiële draagkracht of een verstandelijke of lichamelijk beperking. Op twintig plekken in Roosendaal werken meerdere groepen vrijwilligers zich in het zweet om de tuin van een buurtgenoot op te fleuren.

Vrijwilligster Jojanneke Gerstel (39 jaar) werkt normaal bij de Traverse groep en is vandaag onkruid uit een voortuin aan het verwijderen in de volle zon. ,,Echt superleuk, het is heel dankbaar werk. De mensen zijn zo gelukkig met wat je doet. En de hele buurt begon hier spontaan te helpen.”

Jack van Osch (53 jaar) kan zelf door een rugblessure zijn tuinen niet meer bijhouden en ziet zijn tuinen heel snel opknappen. ,,Ik ben hier zo ontzettend blij mee want het onderhouden van de tuin lukt me gewoon niet meer door mijn slechte rug. Dankzij deze mensen kan ik weer fatsoenlijk in mijn tuin gaan zitten.”

In de achtertuin werkt Gijs Bullens (34 jaar) hard met nog twee vrijwilligers. Bullens werkt bij team Wonen+ juist als aanspreekpunt voor de tuinen en vertelt dat in Roosendaal 200 tuinen nog moeten worden aangepakt. ,,De ene tuin hoeft alleen een beetje bijgeknipt te worden, maar we komen ook in tuinen zoals deze waar we een flinke klus hebben. Vandaag is het warm maar is het in de tuin nog goed vol te houden. Ik ben blij dat het niet zo warm is als ze dit weekend verwachten.”