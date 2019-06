Vrijwilligers gaan bemiddelen bij burenruzies Rucphen

Het gaat om een proef van een jaar waarbij vrijwilligers worden ingezet om te bemiddelen bij een burenruzie. Die kan gaan over bijvoorbeeld overhangende struiken, geluidsoverlast, rommel, huisdieren, stank, pesten, parkeerproblemen, vernieling en de erfafscheiding. De gemeente trekt 20.000 euro voor het project uit en dat doet woningcorporatie Thuisvester eveneens.

Volgens burgemeester Marjolein van der Meer Mohr zijn er steeds meer conflicten in allerlei buurten van de gemeente Rucphen. ,,In principe zijn wijkagenten en buitengewoon opsporingsambteren (boa) de aangewezen personen om te bemiddelen. Maar dat is meteen ook een stevig middel.”

De burgemeester legde deze week aan de raadsleden uit dat de gemeente zoekt naar vrijwilligers die bij burenruzies worden ingezet om te bemiddelen. ,,Dat is laagdrempeliger en ook efficiënter.”

Na een jaar wordt bekeken of buurtbemiddeling effectief is en voortzetting gewenst is. Volgens de burgemeester is het zeker niet de bedoeling om boa's en agenten buitenspel te zetten. ,,De ervaring leert, dat wanneer zij meteen komen, een conflict juist groeit. Wij willen met buurtbemiddeling de kleine burenruzies downsizen. Maar grote conflicten worden hard aangepakt.”

In 290 andere Nederlandse gemeenten draaien al langer buurtbemiddelingsprojecten. Tweederde van de burenruzies wordt opgelost na inzet van vrijwillige bemiddelaars, meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Veel ergernissen gaan over geluidsoverlast of over de afscheiding tussen tuintjes.

Buurtbemiddeling werkt het best in vroeg stadium ruzie