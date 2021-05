Vrijwilliger Pim van Reusel gaat altijd van klus naar klus: ‘Ik kan geen twee heren dienen’

In 2015 neemt hij het voorzitterschap van het bewonersplatform over van zijn zus. Het hoogtepunt? De opknapbeurt van de Rembrandtgalerij. Maar het valt niet altijd mee, geeft Van Reusel toe. ,,Het is hard werken en niet alles wat je wil, kan. Daarom voelt het soms wel eens aan trekken aan een dood paard. Ik denk dat ik daar binnenkort wel mee stop.’’ Voorzitter van Speeltuin Kade wil hij nog wel even blijven: ,,Wat Kees daar achter heeft gelaten, is geweldig. Dat moét blijven bestaan.’’



Ook hoopt Van Reusel nog een tijdje hofchauffeur te zijn van drietal met carnaval. Na verschillende functies binnen de stichting belandde hij een paar jaar geleden achter het stuur van de auto van Prins Markus. ,,Geweldig’’, zegt Van Reusel daarover: ,,We brengen in een paar weken enorm veel tijd samen door in die auto. De gouden regel is: ‘What happens in ‘de auto’, stays in ‘de auto’’.’’ Lachend: ,,En ik drink dan geen druppel, ik heb carnaval nog nooit zó bewust meegemaakt.’’