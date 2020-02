Vrijwel alle clubs gaan erop vooruit in nieuw subsidiestelsel Halderberge

Het is één van de nieuwe regelingen in het subsidiestelsel, dat vanaf volgend jaar van kracht wordt. In de pot bijna 2 miljoen euro. Te verdelen onder 180 vrijwilligersorganisaties. ,,Halderberge kent een rijk en actief verenigingsleven. Dat waarderen we als gemeente, dat ondersteunen we ook’’, aldus wethouder Thomas Melisse.

Makkelijker bij aanvraag

En meer. Want behalve de stimulans aan de hafra-orkesten, wordt het de organisaties makkelijker gemaakt bij de aanvraag. Melisse: ,,We stellen de subsidie direct vast, zonder onnodige controles uit te voeren. Scheelt enorm in tijd voor beide partijen.’’

In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen budget- en basissubsidies. Bij de laatste komen de verenigingen zo goed mogelijk aan hun trekken. ,,Ook de kleine verenigingen’’, merkt de wethouder op, ,,Waar we voorheen pas bij een ledental van 25 de subsidiekraan open draaiden, is straks tien leden voldoende. Clubs kampen met teruglopend ledenaantal en vrijwilligers, dat moeten we niet verder ontmoedigen door de lat bij 25 te leggen. Ook van kleine kernen als Bosschenhoofd en Stampersgat mag je niet verwachten dat elke vereniging meer dan 25 leden telt.’’

Quote We geven 20.000 eur meer uit. Dat kan nu we geen stevige bezuinigin­gen hoeven door te voeren. Thomas Melisse, Gemeente Halderberge

De aanvrager van subsidie gaat straks gebruik maken van e-herkenning (een soort digi-d voor bedrijven en instellingen). ,,Die kosten betalen wij’’, is Melisse eventuele kritiek voor.

Wijkverenigingen gelijk trekken

Verder is het financiële duwtje in de rug bij wijkverenigingen gelijk getrokken. De wethouder kwam bedragen tegen variërend van 473 tot 531 euro zonder een idee te hebben waar die bedragen op gebaseerd waren. ,,De komende vier jaar verstrekken we alle wijkverenigingen 500 euro, ongeacht hun activiteiten.’’

Voor de budgetsubsidies komen maatschappelijke organisaties als Surplus en Stichting Groenhuysen in aanmerking. Ook die krijgen het makkelijker, want het college wil meerjarenafspraken met hen maken. Melisse: ,,In eerste aanleg voor twee jaar, daarna wellicht voor de hele collegeperiode. In het verleden werd tussentijds overleg gevoerd over de resultaten, daar stappen we nu van af.’’