Vrijspraak voor verdachte (37) mega-dumping drugsafval in de Roosendaalse Vliet

Video Explosie bij horecazaak in Roosendaal, zaak eerder dit jaar ook al vernield met vuurwerk

ROOSENDAAL - Bij een horecazaak op de Rembrandtgalerij in Roosendaal is zondagochtend vroeg een explosie geweest, waardoor de zaak zwaar beschadigd is geraakt. Het zou gaan om zwaar vuurwerk. Volgens de politie was het betreffende etablissement dit jaar al twee keer eerder doelwit van kwaadwillenden.

6 februari