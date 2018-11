Vrijspraak schietpartij Amethistdijk: strafdossier suggestief

De schietpartij gebeurde in februari, vlak nadat Hicham was vrijgelaten uit voorarrest op verdenking van die eerdere schietpartij. Daarom was het vermoeden dat Younes met de schietpartij van doen had. Justitie sprak vele getuigen en analyseerde talloze WhatsApp-gesprekken. In die WhatsApps stond onder meer dat Younes zou hebben 'gepopt', straattaal voor schieten. De rechtbank deed al die getuigenverklaringen en WhatsApp-gesprekken af als 'suggestieve verklaringen die zijn gebaseerd op aannames’. Wettig en overtuigend bewijs was er volgens de rechtbank niet. Younes B. is daarom al voor de uitspraak vrijgelaten.



De verdachte had zelf ook verteld dat hij niets met de schietpartij op de Amethistdijk had te maken. Hij was op dat moment ergens anders, had hij verklaard.



De rechtbank veroordeelde Younes wel voor alle bedreigingen die hij naar de familie B. stuurde. Daarvoor kreeg hij twee weken celstraf opgelegd. Younes zat al enkele maanden in voorarrest en komt dus op vrije voeten.