Vriendschappen voor het leven bij 100-jarig Alliance

ROOSENDAAL - Met een groot feest voor de hele club is zaterdag het feestweekend voor de honderdjarige voetbalvereniging Alliance afgesloten. De jongeren genieten in de rood met zwart versierde tent van de bonkende beats van de dj's. De oud-leden, die van heinde en verre zijn gekomen voor het bijzondere jubileum, halen ondertussen herinneringen op in de kantine.

Aan de feestavond is een jubileumwedstrijd voorafgegaan tussen een all-star team van oud-Alliancers en de creme de la creme van de huidige Alliancers. Daarin spelen onder meer Rick Penders, Jurgen La Heijne en Barry Bierstekers mee. Maar de jeugd wint natuurlijk, met 0-3.

In de kantine haalt Adrie van Bergen herinneringen op met Jac Sikkema, het oudste lid van de club. Ze bladeren door het kloeke jubileumboek, waarin ze allebei veelvuldig voorkomen. Van den Bergen woont al jaren in Enschede en is speciaal voor het feest teruggekomen naar zijn club, waarvoor hij meer dan 250 keer in het eerste elftal uitkwam. Zijn mooiste moment? ,,Dat was in 1958, toen we om het Nederlands Kampioenschap speelden tegen Quick Nijmegen en Velox uit Utrecht. Velox won en is daarna betaald voetbal gaan spelen.''

'Verknocht aan Alliance'

Van Bergen heeft zelf nooit de overstap naar betaald voetbal willen maken. ,,Ik was teveel verknocht aan Alliance. Ik kon het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om naar een andere club te gaan.'' Zelfs toen hij al niet meer in Roosendaal woonde, bleef hij nog jarenlang bij Alliance spelen. ,,Ik kwam iedere week met de trein uit Papendrecht naar Roosendaal voor de trainingen en wedstrjiden. Bij het 40- en 50-jarig bestaan heb ik de jubileumwedstrijden meegespeeld in het eerste, bij het 60-jarig bestaan speelden we met een veteranenteam tegen het eerste.''

Lid sinds 1940

Jac Sikkema (87) geniet van alle drukte. Hij is al sinds 1940 lid van de voetbalclub, was er 25 jaar lang penningmeester. Wat is nou het bijzondere aan die club? ,,Bij andere voetbalclubs is dat misschien ook wel zo, maar de vriendschappen die je hier opdoet, blijken achteraf voor het leven te zijn.'' Jac kan zich zijn eerste jaren bij Alliance nog herinneren, achterop de fiets bij zijn vader naar de voetbalvelden. ,,Dit terrein lag toen nog buiten Roosendaal, nu ligt het er middenin.''