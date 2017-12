Vrienden halen Mariagrot weer tevoorschijn

videoOUDENBOSCH - Het was afgelopen zomer bij een wijnproeverij in de tuinen van Tivoli dat Mark Buijs en Simone Dirven zich afvroegen of het Mariabeeld nog wel in de Lourdesgrot stond. De uit bakstenen opgetrokken stomp was in de loop der jaren overwoekerd met klimop. Buijs: ,,Er groeide een complete boom op, die zijn wortels tot in elke steen had weten te wringen.'' Zaterdag werd de grot weer in oude luister hersteld.

Terwijl er miljoenen beschikbaar komen om het religieus ensemble tussen basiliek en kapel Saint Louis te verlevendigen, bekommerden beide Oudenbosschenaren zich om wat ze noemen 'het klein religieus erfgoed'. Opdat ook daar aandacht voor is. ,,Wist je dat er drie Lourdesgrotten zijn in Oudenbosch? Eén in het Arboretum, één achter het Sint Annacomplex en deze hier.''

Volledig scherm © Wim van den Broek

Wit

De laatste was het meest verwaarloosd. ,,Na het vertrek van de laatste broeders uit Saint Louis is er niet meer naar omgekeken. We hebben Sjoerd de Bot van Tivoli gevraagd of de rots weer terug zichtbaar mocht worden. Hij aarzelde even bij het zien van een foto uit de begintijd toen de rots haast wit was, maar was daarna toch enthousiast. Vorige week reed hij de hoogwerker voor om eerst de boom te vellen, nu trekken we met een groep vrienden alle klimop en de wortels los.''

Worstenbrood

Na een uurtje snoeien roept Simone Dirven dat de koffie en worstenbrood klaar staan. En passant wordt de stichting Vrienden van het Religieus Erfgoed Oudenbosch opgericht. ,,Een burgerinitiatief waar we vooral ook lol aan hebben'', zegt Dirven. De oud-burgemeester van Dongen is niet van plan voor allerlei subsidies aan te kloppen. ,,Welnee. We leggen de nadruk op kleine zaken. Deze grotten, maar ook de heilige beelden bij Albano, het Heilig Hartmonument of de veldkapelletjes langs de weg.''

Maria van plastic

Na een paar uur wortel trekken komt de stenen rots weer in beeld en is ook de nis met daarin een plastic exemplaar van Maria weer zichtbaar. Gauw wordt ze vervangen door een onlangs aangekocht stenen Mariabeeld. ,,Kostte honderd euro, maar een vriend uit Amsterdam vond het de moeite waard zijn geboorteplaats een fatsoenlijk Mariabeeld te schenken'', lacht Buijs, die ook uitkijkt naar religieuze objecten, die na het Rijke Roomse leven uit Oudenbosch verdwenen zijn.

De Lourdes- of Mariagrot is door de Jezuïeten van Oudenbosch in 1908 opgericht, vijftig jaar na de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous in de Franse Pyreneeënstad. De stenen zijn waarschijnlijk afkomstig van de Bosschenhoofdse steenfabriek. Aanvankelijk stond er een stenen Mariabeeld in de nis met het vertrek van de broeders van Saint Louis uit het huidige Tivoli-complex is ook het beeld verdwenen en er een kleine versie van plastic voor in de plaats gekomen.