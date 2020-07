Vrienden gezocht: hoe gaan jullie met de coronamaatregelen om?

Lugubere an­ti-drugsactie moet jongeren afschrik­ken: ‘Je wil toch niet in zo’n tandarts­stoel eindigen?’

9:59 ROOSENDAAL - Iedereen die wel eens een pilletje gebruikt, draagt bij aan het in stand houden van criminele organisaties. En wie zich verder inlaat in het drugscircuit loopt grote kans te eindigen in een martelkamer, zoals die onlangs in Wouwse Plantage is ontdekt.