Vrees voor enorme parkeerdruk bij bouw appartementen Hoevense St. Janstraat

PSV’er en Oranje­klant Jordan Teze even terug op het oude nest bij Alliance: ‘Hier is het voor mij begonnen’

14 april ROOSENDAAL - Nee, lang heeft ie niet bij RSC Alliance gevoetbald en dat is vaak een goed teken. Voetbalclub PSV heeft in 2007 namelijk al snel in de gaten dat de dan 8-jarige Jordan Teze best wel eens een grote kan worden. Woensdag keerde de PSV-verdediger die met Jong Oranje naar het EK gaat na bijna 13 jaar terug naar de plek waar het ooit allemaal voor hem begon.