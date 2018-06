Vrees voor afval overlast in Roosendaalse Langdonk

Op persoonlijke titel en na een gesprek met de nieuwe wethouder Klaar Koenraad wil Van Brussel kwijt dat ze het nog steeds niet eens zijn met de plannen van de gemeente voor het restafval. (Van Tulder is met vakantie)

,,Eerlijk gezegd valt het ons tegen dat een wethouder van Groen Links wil doorgaan met deze plannen. Tot de zomer wil de gemeente met betrokkenen praten over het plan om het proces vorm te geven. En daarna starten in de dorpen en Tolberg als eerste wijk. Dat noemen wij door de strot rammen."

Omgekeerd inzamelen

De gemeente wil met 'omgekeerd inzamelen'dat de bewoners het afval beter gaan scheiden. De hoeveelheid restafval moet worden teruggebracht van 145 kg naar 100 kg per inwoner.

Het plastic afval wordt in het plan verzameld in de container waar nu nog restafval in gedaan wordt. Het verzamelde restafval moet de bewoner in een zak naar een ondergrondse container op maximaal 250 meter worden gebracht. Elke zak restafval zal dan 41 eurocent per tik kosten.

,,Grootste bezwaar hebben we met het zelf brengen van restafval naar ondergrondse containers en de betaling per zak. Vooral veel ouderen zullen de afstand van 250 meter als te ver beschouwen. En te veel bewoners zullen moeite hebben met de betaling per zak," zegt Van Brussel

Dumpen

,,We verwachten dat het dumpen van afval in Langdonk in de openbare ruimte zal toenemen of dat ze het afval in andere containers gaan storten. Kortom juist het tegenover gestelde wat het plan als doel heeft. Ons lijkt het beter om het huidige afvalsysteem iets te corrigeren. In 2019 kan nog een alternatieve proef worden uitgevoerd. "

Van Brussel maakt nog eens duidelijk dat hij namens zichzelf spreekt en niet de werkgroep 'Schoon Langdonk', omdat daar ook mensen van de gemeente inzitten die er anders overdenken. ,,Kijk ik blijf me inzetten voor een schoner Langdonk. Maar wanneer het plan geen ruimte laat voor inspraak of alternatieven, zal ik daar geen medewerking aan verlenen. Ik laat me niet gebruiken voor het propageren van een systeem waar ik niet in geloof."