Vreemde, maar hartverwarmende start voor nieuwe zorgondernemers Mario en Rein

OUDENBOSCH - De zorgondernemers van Herbergier Oudenbosch hadden zich het begin van hun nieuwe baan heel anders voorgesteld. Mario Winters (44) en Rein Bouwens (51) namen begin maart vol overgave het stokje over van Wendy en Henk Dienske. Twee weken later moesten zij de voorgelegde beperkingen in acht nemen.

Dat betekent dat de twintig bewoners geen bezoek kunnen ontvangen. ,,Aan mensen met dementie is dat lastig uitleggen‘’, legt Rein uit, ,,Voor korte tijd snappen ze was er aan de hand is. We hebben bewoners, die volgen al het corona-nieuws van a tot z. Anderen hebben geen idee wat er in de buitenwereld gebeurt.‘’

Herbergier Oudenbosch is gevestigd in het voormalig broederhuis Sint Joseph en telt 16 kamers verdeeld over 3 verdiepingen. Middels een luchtbrug zit het pand verbonden aan kapel Saint Louis, die momenteel in de steigers staat. Belgisch Limburger Mario Winters en Brabander Rein Bouwens leerden elkaar vijf jaar geleden kennen. Mario werkte op de sociale dienst bij een gemeente, Rein was verpleegkundige en later docent daarin op Avans hogeschool.

Mario: ,,Het was in Tilburg dat een collega van Rein ons meenam naar Herbergier aldaar. In Nederland zijn 43 van deze tehuizen voor mensen met een geheugenstoornis. We waren meteen verkocht. Daar lag onze toekomst. Het was uitzien naar een locatie, het is Oudenbosch geworden. Ik was er nooit eerder, maar wat een rijkdom. Onze bewoners genieten in de serre of de achtertuin van het zonnetje. We zijn omgeven door karakteristieke gebouwen. En mensen uit de omgeving staan te popelen om kennis te maken. Omgekeerd ook trouwens.‘’

De valse start heeft het koppel niet ontmoedigd. ,,Integendeel, we zijn meteen gaan aanpakken. De muren hebben een ander kleurtje gekregen‘’, zegt Rein. ,,Toen kwam trouwens prins carnaval nog even langs, hebben we nog de polonaise gelopen. De start was hartverwarmend. Helaas moet alles nu op afstand, maar met telefoontjes, kaartjes, tekeningen, een kist vol boeken, Facetimen en raamcontact komen we een heel eind.‘’