Vragen over radiostilte formatie Roosendaal

Verbazing

,,Wij vernemen niets vanuit het formatiefront, hetgeen ons hoogst verbaast. Doel van de formateur is een open procesakkoord waarin participatie met raad en samenleving centraal staan. Wij willen graag weten wat de tussenstand is van de formatie en of al bekend is wanneer de voltallige raad mee gaat schrijven aan een procesakkoord voor de komende vier jaar. Of is er sprake van een akkoord dat alleen door de coalitiepartijen wordt bedacht", wil VLP-fractievoorzitter Arwen van Gestel weten.