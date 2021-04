Vragen over paspoort, rijbewijs of verhuizing? Gem wijst je de weg

Pubquiz van museum Tongerlo­huys

10:10 ROOSENDAAL - Wanneer is voor het eerst een prins carnaval gekozen in Roosendaal? Wat gebeurde er vroeger in het oude raadhuis aan de Markt? Wie zijn of haar kennis van de geschiedenis van Roosendaal wil testen kan meedoen aan de online pubquiz van Erfgoedcentrum Tongerlohuys.