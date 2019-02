Vrachtwagens SUEZ nog te vaak door Westrand in Roosendaal

Zakelijke ruzie met Zilveren Kruis wordt zorgorgani­sa­tie in Bosschen­hoofd fataal

15:16 BOSSCHENHOOFD - Thuiszorgorganisatie Joost Zorgt, die een vestiging heeft in Bosschenhoofd, is woensdag failliet verklaard. Dat heeft oprichter Joost Nauta bekendgemaakt. De oorzaak is een langdurig zakelijk conflict over geld met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.