Vrachtwagen en auto botsen in Rucphen, een gewonde

De vrachtwagen en auto botsten rond 11.40 uur net onder het viaduct van de A58. De hulpdiensten kregen eerst een melding waaruit leek dat het ging om de Ettenseweg in Etten-Leur, maar uiteindelijk bleek dat het om de Ettenseweg in Rucphen ging.

Eén persoon is met onbekend letsel met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Of het om de bestuurder of inzittende van de vrachtwagen of personenauto gaat, is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk is ook nog onduidelijk.