Vraagtekens bij permanente bewoning op De Witte Plas

SCHIJF - De Rucphense VVD-fractie wil de permanente bewoning op camping De Witte Plas in Schijf opnieuw aan de kaak stellen. Aanleiding is een artikel in de Rucphense Bode, waarin campingeigenaar Wim Hak zegt weinig last te hebben van de lockdown omdat hij zoveel vaste gasten heeft.

,,Financieel kabbelen we, mede door de permanente bezetting, rustig voort‘’, laat Hak optekenen. Het gaat om ongeveer 90 recreanten, die in het bezit zijn van een vakantieverblijf op zijn park aan de Molendreef. Zij komen in de weekends en vakanties naar De Witte Plas. De overige 280 plaatsen worden, naar zijn zeggen, permanent bewoond. Hak wil zich sterk maken om het wonen op zijn vakantiepark te legaliseren.

Gedoogbeschikkingen

VVD-raadslid Johan Nouws vraagt zich af of het gemeentebestuur wel voldoende in beeld heeft hoeveel mensen er permanent op De Witte Plas verblijven. Hij vraagt zich af of de aantallen die de campinghouder zelf oplepelt wel stroken met de door de gemeente aangeleverde gedoogbeschikkingen. De VVD-er vindt het zelf aan de hoge kant en vraagt zich af of er gehandhaafd wordt als het aantal vaste bewoners hoger uitvalt dan Rucphen feitelijk toelaat.

Vreemdelingenpolitie

Afgelopen week kwam de camping in het nieuws vanwege een steekpartij, waarbij enkele arbeidsmigranten betrokken waren. Met enige regelmaat voeren gemeente, politie, belastingdienst, GGD West-Brabant en vreemdelingenpolitie controles uit op het vakantiepark. Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr verzekerde meermaals dat De Witte Plas geen tweede Fort Oranje wordt.

De liberale fractie is daar niet gerust op. Nouws: ,,De eigenaar spreekt in het artikel over het wijzigen van het bestemmingsplan zodat de wonen op zijn vakantiepark gelegaliseerd wordt. Ik wil graag van het college horen of zij bereid zijn hieraan mee te werken.‘’

Nouws vraagt hoeveel ‘camping-gasten’ van De Witte Plas ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie. Hij wil weten welk bedrag jaarlijks wordt geheven en geïncasseerd aan lokale heffingen en hoe de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaald wordt.

De camping heeft nog wel toeristenplaatsen: staplaatsen met een mobiele caravan of touringcar en een buitenveldje voor zestig natuurliefhebbers.