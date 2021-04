Vraag naar dorpshuis wordt nijpend nu café Concordia gesloten is

‘Veel meer vaccins in zicht’, prikstra­ten op Seppe en in Roosendaal openen in mei

13 april BOSSCHENHOOFD/ROOSENDAAL - De coronavaccinatiestraten op Breda International Airport in Bosschenhoofd en aan de Tussenriemer in Roosendaal gaan in mei open. Op het vliegveld moeten in de eerste week van mei de eerste spuiten tegen het coronavirus worden gezet, twee weken later (in de week van 17 mei) moet er ook in Roosendaal aan de lopende band gevaccineerd worden. Dan moet ook de priklocatie in Almkerk in gebruik genomen worden.