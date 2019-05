Voorverkoop van seizoen 2019-2020 in De Kring gaat hard

Vorig jaar zijn er in totaal 50.000 kaarten verkocht voor de voorstellingen van het seizoen 2018-2019 in het theater. ,,Eerlijk gezegd waren we wel een beetje zenuwachtig voor deze verkoop. De Kring heeft vorig jaar 30 procent meer bezoekers in huis gehaald. Dat is een enorme stijging, bij andere theaters zag je een toename van een paar procent. Vandaar onze zenuwen of die stijging zou doorzetten, maar de kaartverkoop verloopt heel goed,” vertelt Sloesen.