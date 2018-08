Voortvluchtige moordenaar Kobus Lorsé aangehouden in Roosendaalse woning

Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Breda is sinds half juli ‘met man en macht naar Lorsé gezocht’. “Hij stond overigens niet op de opsporingslijst. Er is naar hem gezocht op woonwagenkampen in Brabant, maar ook op camping De Kurenpolder in Hank.” Uiteindelijk wist een arrestatieteam hem woensdagmiddag aan te houden in Roosendaal.

Ed Manders, de advocaat van Lorsé, heeft geen behoefte om commentaar te geven op de aanhouding van zijn cliënt. "Ik laat me nergens over uit." Of hij het hoger beroep tegen de celstraf doorzet, zoals hij na de uitspraak van de rechter aankondigde, is niet duidelijk. Op de vraag of Manders nog wel Lorsé's advocaat is, zegt hij: "Ook daar laat ik me niet over uit."