Voorrangskruising in Kaaistraat voor Dorpenomploop

Dat is nodig om De Dorpenomloop voor de gemeente Rucphen te behouden, zegt wethouder René Lazeroms. ,,We hebben één, echt groot wielerevenement en dat is deze wedstrijd die op UCI-niveau wordt verreden. De organisatie heeft ons dringend verzocht te kiezen voor een voorrangskruising.”

Uitritconstructie

De gemeente Rucphen had op die plek een zogeheten uitritconstructie voorzien. Dat is een aansluiting tussen een hoofdweg en een zijweg waarbij verkeersborden achterwege kunnen blijven. Volgens het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek Wegenbouw) wordt zo’n constructie door verkeersdeelnemers vaak niet goed herkend omdat de wegen te veel op elkaar lijken.

Inspraak

Volgens de wethouder is een voorrangskruising niet ingewikkelder om aan te leggen en zijn er daarom geen extra kosten met de aanpassing gemoeid. Na de inspraakreactie van zo'n dertig inwoners en bedrijven werden overigens meer dingen veranderd in de herinrichtingsplannen voor de Kaaistraat (en een deel van de Bremstraat). Zo worden enkele uitritten wat verbreed en verschuiven enkele bomen die in sommige gevallen pal voor een woonhuis waren ingetekend. De parkeerstroken krijgen een schuine kant waardoor ze makkelijk in te rijden zijn.

Volledig scherm De Kaaistraat in St. Willebrord wordt bij de herinrichting die in maart begint smaller gemaakt. Er mag voortaan niet harder dan 30 kilometer per uur gereden worden. © google maps streetview

