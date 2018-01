Voorpret op de leut bij verkoopdag Stichting Carnaval Roosendaal

Op acht plekken in Roosendaal stonden kraampjes van de stichting met een uitgebreid assortiment van echt Roosendaalse carnavalsattributen. Van het nieuwe liedje 'Da's mijn stadje' tot een bumpersticker met de tekst 'Zijde gij van Roosendaol? Dan zijde net as ikke': wie over een paar weken goed voorbereid wil zijn op alle leut, kon zaterdag zijn slag slaan. Bijvoorbeeld met de Nee-Nee-Ja-sticker, (Wél Kwakkelkraant!) voor op de brievenbus, want volgende week is al de Kwakkelkraant-verspreiding.



Op de Nieuwe Markt staat ook een kraam en zetten de in blauw en roze geklede muzikanten van Plek Zat de voorpret op muzikale wijze kracht bij. ,,Wij zijn de jongste leutband van Roosendaal, met 17 muzikanten in de leeftijd van 15 tot 19 jaar. Plek Zat is twee jaar geleden ontstaan vanuit de Gertrutten'', vertelt Ruben Stroop, een van de oprichters.