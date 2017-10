Voormalige Soeppot in Oudenbosch blijft voorlopig leeg, gemeente verleent geen medewerking

De huidige eigenaar, Mustafa Özen, knapte het pand op en wilde er graag een bed and breakfast beginnen, maar de gemeente maakte donderdag bekend daar geen medewerking aan te zullen verlenen.

Parkeernorm

Het plan voldoet niet aan de parkeernorm en Özen wil de drie benodigde extra plekken niet afkopen. Met de ontwikkeling van brede school De Schittering er pal tegenover, verwacht hij immers dat er vanzelf meer parkeerruimte wordt gerealiseerd.

,,Van een bed and breakfast of pension met twee of drie kamers, wat de insteek was, heb je weinig overlast of verkeer. Dat wilde ik zelf ook, ik wil meedenken met de buurt om ervoor te zorgen dat er eindelijk weer iets fatsoenlijks komt.''

Overleg

Dat is ook de insteek van de gemeente, die met Özen in overleg blijft. In het pand waren in de vorige eeuw verschillende cafés gevestigd, waarvan vooralsnog De Soeppot de laatste is. Het perceel, dat in 2008 ook nog gekraakt werd, heeft nog altijd een horecabestemming, maar staat inmiddels al jaren leeg.

Ook wethouder Wierikx ziet daar graag verandering in komen. ,,De uitstraling van dat gebied is belangrijk voor ons, met de ontwikkeling van De Schittering. We blijven daarom graag in gesprek over een geschikte invulling.''