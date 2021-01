Voormalig Jongerenraadvoorzitter Björn Rommens sluit zich aan bij PvdA Roosendaal

Voor Rommens, in het dagelijks leven communicatieadviseur, is het zijn eerste politieke stap na een reeks maatschappelijke functies. Zo is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van jeugdzorgorganisatie Conaction, als een van de jongste RvT-leden van Nederland, en is hij vicevoorzitter van de RvT van Citymarketing Roosendaal.



Tussen 2018 en september vorig jaar was hij tweeënhalf jaar voorzitter van de Jongerenraad. Ook zit hij in de organisatie van de jaarlijkse Jongerenherdenking op 4 mei in De Kring.



Een burgerraadslid ondersteunt de fractie en mag - als niet gekozen politicus - niet stemmen in raadsvergaderingen, maar mag de fractie wel vertegenwoordigen in raadscommissies.