Voorlopig geen nieuwe school St. Willebrord

Schoolbestuur Stichting Borgesius en de gemeente zijn het niet eens over de plannen en daarom houdt de gemeente het gereserveerde bedrag nog tot 2020 in de knip.

Het gaat om een nieuw onderkomen voor De Heilinde, de nieuwe naam van de school die ontstond door fusie tussen de twee naast elkaar gelegen scholen St. Willibrordus en Maria Goretti. De aanloop naar de fusie op 1 augustus 2018 was een lange omdat de medezeggenschapsraden van de twee scholen veel beren op de weg zagen. En ook het plan voor een nieuw schoolgebouw neemt nu weer meer tijd dan gedacht. Begin vorig jaar al namelijk werd een extern bureau ingeschakeld om diverse huisvestingsvarianten en kostenplaatjes op een rij te zetten, van totale nieuwbouw tot zogeheten vernieuwbouw waarbij een deel van de oudbouw behouden blijft.

Dat heeft nog steeds niet geleid tot een keus, blijkt uit de meerjarenraming van de gemeente Rucphen. Het college van B en W hoopt eind december een huisvestingsplan aan de gemeenteraad voor te leggen, maar of dat lukt is de vraag, zegt wethouder Martien de Bruijn van onderwijshuisvesting. ,,Voor de zomer was een voorstel in de maak, maar we kregen de businesscase niet rond. Er bleken financiële gevolgen te zijn voor de toekomstige huisvesting van scholen in andere kernen van Rucphen. Toen hebben we pas op de plaats gemaakt."

De gemeente Rucphen en de Borgesiusstichting zijn het nog niet eens over de 'verantwoordelijkheidsverdeling', zegt De Bruijn. ,,Het is geen kwestie van de rekening verschuiven, want de financieringsregels liggen wettelijk vast. Maar de ambities van de school en de uitwerking wie doet wat, zijn nog wel een bespreekpunt."

Volgens schoolbestuurder Robert-Jan Koevoets van de Borgesiusstichting is er geen sprake van een meningsverschil. ,,We zijn met de gemeente gewijzigde wet- en regelgeving aan het bekijken. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe energie-neutraal er gebouwd wordt. Onze ambitie is gewoon een mooie nette school passend bij de Heilinde."

