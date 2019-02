Voorlopig geen extra geld voor nieuwbouw van basisschool De Stappen in Wouw

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen Van Ginderen en het bestuur van de stichting Katholiek Primair Onderwijs (KPO). Van Ginderen: ,,We laten nu eerst een voorontwerp maken, daardoor krijgen we een beter inzicht in de bouwkosten. Mocht daaruit blijken dat er tóch meer geld nodig is, dan kunnen we daar altijd nog eens naar kijken.’’

Bijkomend voordeel is dat dit volgens Van Ginderen geen vertraging voor de plannen oplevert. ,,Als we dit gelijk waren gaan aanbesteden, dan zijn we zeker een jaar kwijt. Zo'n voorontwerp kan er binnen vier tot zes maanden liggen. Dan is er nog tijd genoeg om eventueel bij te sturen.’’

IKC

Dat betekent dat KPO voor Wouw vooralsnog ‘slechts’ 3,1 miljoen euro krijgt voor de bouw van een zogeheten Integraal Kind Centrum. Dat is een basisschool, aangevuld met andere onderwijszaken zoals kinderopvang. Eerder waarschuwde KPO-bestuurder Kees Mens de Roosendaalse gemeenteraad nog dat dat in zijn ogen veel te weinig is. Volgens hem zou daar zeker 5,5 miljoen euro voor nodig zijn, een verschil van 2,4 miljoen euro.

Investeren

Roosendaal wil de komende jaren fors investeren in de huisvesting van de basisscholen. De gemeente trekt een slordige 7,5 miljoen euro uit om die gebouwen weer tip top in orde te maken. Veel van deze gebouwen stammen namelijk nog uit de jaren ‘70 en zijn flink verouderd. Daarbij gaat het niet alleen om KPO-scholen, zoals De Stappen. Ook de scholen van de Stichting Openbaar Basisonderwijs zijn dringend aan vernieuwing toe, met name De Gezellehoek in Kroeven, De Klimroos in de Dijken en de Montessorischool ZieZo.