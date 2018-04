Voorjaarsschoonmaak bij Mariagrotten en veldkapellen in Halderberge

Volledig scherm Barbara Schoutens maakt het stenen opschrift bij de Mariagrot in de Tivolituin schoon. © Herbert Kats

De eerste fraaie lentedagen zijn door de vrijwillige groep Oudenbosschenaren benut om de Mariagrot in de Tivolituin weer een stukje verder op te knappen. Barbara Schoutens woont pas vier maanden in Oudenbosch, maar was meteen gecharmeerd van de nalatenschap uit het Rijke Roomse leven. ,,Met een schoonvader als gids in de basiliek was me dat natuurljik al wel deels bekend, maar juist de vergeten objecten maken het de moeite waard.''

Ze sloot zich aan bij de vriendengroep en stak meteen de handen uit de mouwen. Nadat eerst de stenen rots weer uit de vergetelheid was gehaald, plaatsten de vrijwilligers nu klimrozen bij de Mariagrot. ,,Verder hebben we de vijver vóór de grot bekeken. Ook die moet is nodig aan onderhoud toe.''

Plastic Maria

Het nieuwe betonnen Mariabeeld geeft de grot al meer allure. Jarenlang vatte een plastic exemplaar van de moeder van Jezus post in de nis. Schoutens heeft die gelukkig niet meer gezien. ,,Ik ben niet per se religieus aangelegd, maar een plastic Maria? Dat kan echt niet. Voor het nieuwe beeld gaan we nu een smeedijzeren hekwerkje aanbrengen. Het betonnet wat er nu voor hangt, is niet zo elegant.''

En zo blijven de vrienden in de weer met vooral de kleine zaken. De grote restauraties zijn straks voor bouwbedrijf Van Agtmaal, samen met provincie, gemeente en Woonkwartier één van de vier partijen in het megaproject religieus erfgoed. Wanneer daar weer beweging in komt, valt nog te bezien. Wethouder Jan Paantjens was tot dusverre kartrekker van de metamorfose van het Oudenbossche centrum, maar moet die rol waarschijnlijk overdragen aan een opvolger.

Likje verf