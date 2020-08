Voorbereiding sportclubs op nieuwe seizoen is hoofdpijndossier: ‘Als ik eerlijk ben, ik vind het niet te doen’

Jongen (15) gearres­teerd voor besmeuren putdeksel met rode verf in Hoeven

15 augustus HOEVEN - Een 15-jarige jongen is vrijdag rond 12.30 uur op de Hofstraat in Hoeven gearresteerd omdat hij een putdeksel had besmeurd. Bij controle bleek daarnaast dat de bromfiets die hij bij zich had gestolen was.