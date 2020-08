Vooral het westen van de Brabantse bodem snakt nog altijd naar regen

In de Droogtemonitor schetst de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling de stand van zaken als het gaat om droogte in Nederland. Die commissie wordt actief als watertekorten dreigen; hij zet dan regelmatig op een rij hoe nijpend de situatie is en adviseert het ministerie van RWS.

Forse droogte

In de laatste monitor, die een paar dagen geleden verscheen, is te zien dat West-Brabant nog altijd kampt met forse droogte. Er verdampt al maanden veel meer vocht uit de bodem dan er bij komt door regenval. Rond Breda bedraagt dat neerslagtekort nu zo'n 180 millimeter, rond Etten-Leur en Roosendaal zo'n 210 en in het uiterste westen van de provincie zelfs 240 millimeter of meer.

Een deel van dat tekort ontstond al in het gortdroge voorjaar. In juni en de eerste helft van juli viel een normale hoeveelheid regen; dat hielp om tekorten wat aan te vullen. Maar nu we opnieuw in een droge, hete periode zijn beland, zullen de tekorten opnieuw oplopen. Want met het weer van de afgelopen dagen verdampt het vocht dat er nog wel in de bodem zit, extra hard.