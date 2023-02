Voor wie is de vijftigste Gouden Bolhoed?

Nu de gouden Gouden Bolhoed wordt uitgereikt heeft het IQ ingezet op een avond vol verrassingen. De heren beloven een avond met ‘gekende sprekers en verrassende sketches, gastartiesten en herkenbare muziek van het IQ Aarmoei-nieke zelf. Het cadeau, wat het muzikale herengezelschap in hun jubileumjaar de stad heeft beloofd (een rosarium in de Paterstuin) is een belangrijke rode draad door de avond heen. Het thema is dan ook Roosachtig Roosendaal.