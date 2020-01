Voor Toon van Kaam gaat al zeventig jaar niets boven De Schutters

VDG ziet kansen voor nieuwe woningbouw­lo­ca­tie in Stampers­gat

10:00 STAMPERSGAT - Milieucirkels van de suikerfabriek en provinciale richtlijnen maken woningbouw in dijkdorp Stampersgat haast onmogelijk. Toch klinkt de roep om huizen met de regelmaat van de klonk, zowel in het dorp als in de gemeenteraad. De vraag is waar.