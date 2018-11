Voor tonnen in beslag genomen bij drie hennepkwekerijen in West-Brabant

SPRUNDEL/ ROOSENDAAL/ BERGEN OP ZOOM - Bij drie politie-invallen in Sprundel, Roosendaal en Bergen op Zoom zijn dinsdag drie hennepkwekerijen opgerold. Ook was er een inval in Scherpenisse in Zeeland. Er werd niemand opgepakt, maar de politie nam wel voor enkele tonnen aan geld in beslag.

In Sprundel ging het om twee kwekerijen, allebei in een garage de Koekoekstraat. Er stonden 208 planten die net waren geoogst. Vier kilo henneptoppen stonden nog binnen, en zijn in beslag genomen. Daarnaast werd er illegaal stroom afgetapt. De auto van de eigenaar van de garageboxen stond er ook in de buurt. Agenten hebben die in beslag genomen. De man zelf is verhoord, maar niet opgepakt.

Roosendaal

In Roosendaal stond de hennepkwekerij in een huis, aan De Genestetlaan. In drie ruimtes stonden in totaal 464 planten. Er was niemand thuis, maar de politie heeft de boel wel in beslag kunnen nemen. Ook hier werd illegaal stroom afgetapt.

Bergen op Zoom

Dat was overigens ook het geval in Bergen op Zoom, waar ook een droog- of verwerkingsruimte voor hennep was ingericht. Dat was in een huis aan de Brechterhoeflaan. In de schuur achter het huis stonden spullen die gebruikt konden worden in een nieuwe hennepkwekerij.

Door de stroomdraden te volgen kwam de politie een kwekerij met 120 hennepplanten tegen. Die waren rijp voor de oogst. De auto van de verdachte is in beslag genomen. Ook hier is de eigenaar, een 31-jarige man uit Bergen op Zoom, wel verhoord, maar niet opgepakt. Het energiebedrijf sloot het huis af, vanwege de diefstal van de stroom. Maar omdat de Bergenaar 6.500 euro overhandigde, werd de stroom direct weer aangesloten.

Scherpenisse