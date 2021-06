Voor Stichting Gedenkbos zit de klus er op, club heft zichzelf op

Automobi­list die twee fietsers in Nispen omverreed had last van slaperig­heid

9 juni NISPEN - ,,Het is me overvallen.” Een automobilist die in Nispen twee fietsers omverreed, schrijft het ernstige ongeval toe aan plotseling opkomende vermoeidheid. Eén van de slachtoffers liep een hersenkneuzing op en hield er een whiplash aan over.